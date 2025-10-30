У Німеччині закликали США і Росію утриматись від випробувань ядерної зброї

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль закликав США і Росію не проводити нових ядерних випробувань після відповідної заяви американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa-AFX.

Вадефуля під час візиту до Сирії в четвер попросили прокоментувати заяву Трампа, якою він доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

На думку глави німецького МЗС, "те, що оголосив президент Трамп, є скоріше реакцією на те, що Росія в минулому використовувала системи з ядерним двигуном".

Що саме мав на увазі президент США своєю реакцією, уряд Німеччини ще до кінця не зрозумів, додав Вадефуль, сказавши, що Берлін ще має обговорити це питання з Вашингтоном.

"Важливо, щоб усі п'ять держав, що володіють ядерною зброєю, продовжували дотримуватися відповідних мораторіїв на випробування. Я закликаю: мораторій на випробування повинен бути збережений", – сказав міністр.

Він додав, що це стосується також Північної Кореї – "єдиної держави, яка в ХХІ столітті проводила ядерні випробування".

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Водночас президент США після анонсу ядерних випробувань заявив, що хотів би "денуклеаризації".