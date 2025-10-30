В Германии призвали США и Россию воздержаться от испытаний ядерного оружия

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль призвал США и Россию не проводить новых ядерных испытаний после соответствующего заявления американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa-AFX.

Вадефуля во время визита в Сирию в четверг попросили прокомментировать заявление Трампа, которым он поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

По мнению главы немецкого МИД, "то, что объявил президент Трамп, является скорее реакцией на то, что Россия в прошлом использовала системы с ядерным двигателем".

Что именно имел в виду президент США своей реакцией, правительство Германии еще до конца не поняло, добавил Вадефуль, сказав, что Берлин еще должен обсудить этот вопрос с Вашингтоном.

"Важно, чтобы все пять государств, обладающих ядерным оружием, продолжали соблюдать соответствующие моратории на испытания. Я призываю: мораторий на испытания должен быть сохранен", – сказал министр.

Он добавил, что это касается также Северной Кореи – "единственного государства, которое в XXI веке проводило ядерные испытания".

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В то же время президент США после анонса ядерных испытаний заявил, что хотел бы "денуклеаризации".