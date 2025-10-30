Трамп після анонсу ядерних випробувань заявив, що хотів би "денуклеаризації"

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно доручив відновити випробування ядерної зброї, заявив, що денуклеаризація була б "надзвичайною подією".

Заяву Трампа наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Водночас американський президент зазначив, що відновлення ядерних випробувань у США є "доцільним".

"Здається, всі вони проводять ядерні випробування", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, маючи на увазі Росію і Китай.

Він повторив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

"Ми не проводимо випробувань... але, оскільки інші проводять випробування, я вважаю за доцільне, щоб ми також їх проводили", – додав президент США.

Він не навів подробиць про те, коли і де будуть проводитися ядерні випробування США, сказавши лише: "У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено".

На запитання, чи не турбує його те, що США вступають у більш ризиковану ядерну ситуацію, Трамп відповів: "Я думаю, що ми досить добре все контролюємо".

"Я хотів би бачити денуклеаризацію. Ми фактично ведемо переговори з Росією з цього приводу, і якщо ми щось зробимо, до них приєднається Китай", – підкреслив Трамп.

Як відомо, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Військова розвідка Норвегії повідомила, що запуск ракети "Бурєвєснік", був здійснений з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.

У контексті вихвалянь Путіна ракетою "Бурєвєснік" Трамп заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії.