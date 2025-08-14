Чеські популісти обіцяють прибрати українські прапори з держустанов у разі приходу до влади

У Чехії голова популістської SPD Томіо Окамура хоче негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі в роботі уряду, як і лідер руху Stačilo! в Пардубіцькому краї та речник цього руху Роман Рун.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

Український прапор у Національному музеї у Празі, вивішений на знак солідарності з Україною, на яку напала Росія, став скалкою в оці політиків SPD ("Свобода і пряма демократія") та Stačilo!

"Те, що відбувається в будівлі Національного музею, є нічим іншим, як задобрюванням Заходу, а отже, політикою. Я з цим категорично не згоден", – заявляє Рун під час передвиборчих зустрічей.

На фотографії, яка супроводжує відео з ним, видно перекреслений український прапор на будівлі Національного музею.

"У нас немає позиції для всього руху, я можу відповісти вам як лідер Пардубіцького краю. Якщо це державна будівля і вона виражає солідарність з країною, на яку напали, то я в принципі не маю з цим жодних проблем, ми можемо обговорювати, напали на Україну чи не напали..." – сказав Рун.

На запитання, чи дійсно можна обговорювати російський напад, він відповів: "Це не моя справа, я просто кажу, що з моєї точки зору це почалося в 2014 році. Це справа істориків, а не політиків. Якщо прапор є вираженням солідарності, то я явно сумую за палестинським прапором".

На запитання, як би він вчинив, якби рішення залежало від нього, Рун відповів: "Якби я був міністром культури, я б не вивішував прапори іноземних держав на державних будівлях".

Прапор на Національному музеї та інших установах також турбує політиків SPD. "І я кажу, якщо SPD буде в уряді після цьогорічних виборів, українські прапори будуть зняті з усіх державних будівель в одну секунду", – заявив голова партії Томіо Окамура.

"З 4 жовтня в Чехії розпочнеться період демонтажу прапорів. Спочатку ми приберемо Фіалу. Потім українські прапори з державних будівель", – зазначив у нещодавньому дописі голова PRO Їндржіх Райхл, який балотується до парламенту за списком SPD.

Фаворит виборів – рух експрем'єра Андрея Бабіша ANO – стриманий у своїх коментарях з цього приводу. "Це їхня справа, якщо вони хочуть щось зняти. Ми нічим подібним не займаємося", – сказав заступник голови ANO Карел Гавлічек про українські прапори.

"Ми зараз готуємо програму, у нас є важливіші справи, ніж прапори", – сказав він.

Нинішній міністр культури Мартін Бакса позаторік в інтерв'ю Seznam Zprávy наголошував, що прапори в Національному музеї та інших установах були підняті не за наказом міністра, а за рішенням директорів цих установ.

Найбільше обговорюється прапор на будівлі Національного музею на Вацлавській площі. Генеральний директор Міхал Лукеш назвав його символом солідарності з державою, яка зазнала нападу, а також з українськими музейниками.

14 осіб були оштрафовані за спробу зірвати прапор з Національного музею під час антиурядової демонстрації в березні 2023 року. Противники цього прапора і допомоги Україні також збиралися на Вацлавській площі 17 листопада минулого року.

Рада міста Їглава на південному сході Чехії після обговорення у квітні вирішила не прибирати з ратуші прапор України, який там встановили на знак її підтримки.