Національний музей Чехії зняв прапор України для реклами виставки скам'янілостей

З Національного музею Чехії у Празі зняли прапор України, який висів там після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, замінивши афішою з рекламою нової виставки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Замість прапора України на фасаді Нацмузею у Празі висить реклама виставки унікальних скам'янілостей предків людини Люсі та Селама, які Ефіопія надала в оренду Чехії.

Vlastenci slaví. Ukrajinskou vlajku nahradila Lucy. pic.twitter.com/XQbk711D7G – Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 28, 2025

"З огляду на необхідність реклами цієї виняткової події світового масштабу, нам потрібно зараз використовувати всі презентаційні площі на фасаді історичної будівлі", – повідомила в коментарі Novinky речниця Національного музею Крістіна Квапілова.

Прапор України на фасаді Національного музею висів ще в середині 2025 року.

Фото: Novinky

Перед тим у соціальних мережах почала поширюватися інформація, що зняття українського прапора було вимогою ефіопської сторони, яка надала в оренду скам'янілості.

До зняття прапора України раніше закликали і деякі антиукраїнські політики у Чехії – зокрема лідер ультраправої партії SPD Томіо Окамура та речник комуністичної партії Stačilo! Роман Роун.

Чеський міністр культури Мартін Бакса раніше наголошував, що прапор України на будівлі залишиться.

Проти розміщення прапора в минулому відбулося кілька протестів. Наприклад, у березні 2023 року активіст Ярослав Попелка закликав зняти його під час антиурядової демонстрації в Празі на Вацлавській площі.

Пізніше Попелку засудили за це до шести місяців умовного увʼязнення, який у 2024 році замінили на реальний.