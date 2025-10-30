В Чехии у здания Нацмузея требовали вернуть на фасад флаг Украины

Перед зданием Национального музея Чехии на Вацлавской площади Праги в четверг состоялась демонстрация, во время которой люди требовали вернуть на фасад украинский флаг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Демонстрация началась в 18:30 перед главным входом в музей и длилась около получаса. Во время акции прозвучали три речи, а в завершение организаторы символически подняли украинский флаг на двух мобильных мачтах перед входом в здание.

По словам соорганизатора акции Петра Лазневского из объединения Kaputin, люди хотели привлечь внимание к тому, что из публичного пространства исчез важный символ.

"Это флаг иностранного государства, но в настоящее время он очень подходит к национальному зданию. Это иностранное государство является барьером для российского империализма в нашем направлении. Мы давим на все ответственные институты", – сказал он.

Флаг в украинских цветах висел на фасаде Национального музея Чехии до августа 2025 года, когда его сняли для рекламы выставки окаменелостей. Но и после завершения этого мероприятия всю площадь фасада музея занял рекламный баннер об артефактах, одолженных у Тайваня.

Напомним, одна из партий будущей правительственной коалиции Чехии, SPD, обещала в случае прихода к власти убрать украинские флаги со всех учреждений.