Німеччина закликає США і Росію дотримуватися мораторію на ядерні випробування

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США і Росію утриматися від проведення нових випробувань ядерної зброї.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Німецький міністр зробив цю заяву на тлі оголошення президента США Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань.

"Дуже важливо, щоб усі п'ять держав, що володіють ядерною зброєю, продовжували дотримуватися відповідних мораторіїв на випробування", – сказав Вадефуль.

Він наголосив на необхідності зберігати мораторій на ядерні випробування. За словами Вадефуля, це має стосуватися і КНДР – "єдиної країни, яка проводила ядерні випробування у 21 столітті".

Водночас глава МЗС Німеччини додав, що, його думку, "те, що оголосив тут президент Трамп, є скоріше реакцією на використання Росією ядерних систем у минулому".

Він зазначив, що Берлін все ще намагається з'ясувати, що саме мав на увазі президент США.

"Ми повинні обговорити це з нашими американськими колегами. Наразі я не розумію це як негайне відновлення ядерних випробувань, яке, до речі, також вимагало б значної підготовки", – додав міністр.

Як відомо, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.