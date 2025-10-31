Германия призывает США и Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал США и Россию воздержаться от проведения новых испытаний ядерного оружия.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Немецкий министр сделал это заявление на фоне объявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

"Очень важно, чтобы все пять государств, обладающих ядерным оружием, продолжали соблюдать соответствующие моратории на испытания", – сказал Вадефуль.

Он подчеркнул необходимость сохранять мораторий на ядерные испытания. По словам Вадефуля, это должно касаться и КНДР – "единственной страны, которая проводила ядерные испытания в 21 веке".

В то же время глава МИД Германии добавил, что, по его мнению, "то, что объявил здесь президент Трамп, является скорее реакцией на использование Россией ядерных систем в прошлом".

Он отметил, что Берлин все еще пытается выяснить, что именно имел в виду президент США.

"Мы должны обсудить это с нашими американскими коллегами. Пока я не понимаю это как немедленное возобновление ядерных испытаний, которое, кстати, также потребовало бы значительной подготовки", – добавил министр.

Как известно, Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что заявление Трампа о потенциальном возобновлении ядерных испытаний связано с необходимостью поддерживать его функционирование.