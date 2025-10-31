Президент Навроцький очолює рейтинг довіри серед поляків, на другому місці Сікорський

Президент Польщі Кароль Навроцький очолює рейтинг довіри серед громадян країни, на другому місці – очільник МЗС та віцепрем’єр Радослав Сікорський; водночас усі політики дещо втратили у підтримці порівняно з давнішим опитуванням.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За результатами опитування, проведеного IBRiS на замовлення Onet, Навроцький лідирує у рейтингу довіри з підтримкою 47%, що, втім, на 1,8% менше, ніж у попередньому опитуванні. Про недовіру Навроцькому сказали 38,6% опитаних, про нейтральне ставлення – майже 13%.

Радославу Сікорському довіряють 44,2%, що на 3,6 пункту менше, ніж місяць тому. Майже стільки ж, 44,6%, сказали про недовіру йому.

На третьому місці опинився чинний міністр оборони та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш з показником 38,3%, що на 3,9 пункту менше, ніж місяць тому.

Співлідер ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак, який раніше був на третьому місці у рейтингах, опустився на четверте з показником довіри 36,4%, на 2,7 пункту менше. У його колеги Славоміра Менцена – 32,6%.

Прем’єр-міністр Дональд Туск – на п’ятому місці з 35,6%, порівняно з попереднім рейтингом він втратив 3,5 пункти.

Одіозному Гжегожу Брауну довіряють 23,1% опитаних.

Збір даних проводили 24-25 жовтня, всього опитали 1100 респондентів.

Схожі тенденції показало інше опитування про довіру до найвідоміших політиків, проведене у жовтні. На першому місці за недовірою там опинився лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

