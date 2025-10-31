Президент Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди поляков, на втором месте Сикорский

Президент Польши Кароль Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди граждан Польши, на втором месте – глава МИД и вице-премьер Радослав Сикорский; в то же время все политики несколько потеряли в поддержке по сравнению с предыдущим опросом.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По результатам опроса, проведенного IBRiS по заказу Onet, Навроцкий лидирует в рейтинге доверия с поддержкой 47%, что, впрочем, на 1,8% меньше, чем в предыдущем опросе. О недоверии Навроцкому сказали 38,6% опрошенных, о нейтральном отношении – почти 13%.

Радославу Сикорскому доверяют 44,2%, что на 3,6 пункта меньше, чем месяц назад. Почти столько же, 44,6%, сказали о недоверии ему.

На третьем месте оказался действующий министр обороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш с показателем 38,3%, что на 3,9 пункта меньше, чем месяц назад.

Сопредседатель ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак, который ранее был на третьем месте в рейтингах, опустился на четвертое с показателем доверия 36,4%, на 2,7 пункта меньше. У его соратника Славомира Менцена – 32,6%.

Премьер-министр Дональд Туск на пятом месте с 35,6%, по сравнению с предыдущим рейтингом он потерял 3,5 пункта.

Одиозному Гжегожу Брауну доверяют 23,1% опрошенных.

Сбор данных проводился 24-25 октября, всего опросили 1100 респондентов.

Схожие тенденции показал другой опрос о доверии к самым известным политикам, проведенный в октябре. На первом месте по недоверию там оказался лидер "ПиС" Ярослав Качиньский.

