У Німеччині стався сильний вибух на АЗС: є постраждалі

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія у місті Кастроп-Рауксель стався сильний вибух на одній із автозаправних станцій, внаслідок чого постраждали четверо людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами представника пожежної служби, вибух стався в цеху ремонтної майстерні для вантажних автомобілів. Ймовірно, під час ремонтних робіт загорілась і вибухнула автоцистерна.

Bild

Двоє важкопоранених отримали допомогу на місці події та були підготовлені до транспортування вертольотом до лікарні. Ще двоє осіб отримали легкі травми.

У прилеглих до місця вибуху районах влада порадила на всяк випадок тримати вікна та двері закритими. Дим також поширюється над автомагістраллю, тому водіям рекомендується їхати повільніше.

Нещодавно у місті Глубчиця на південному заході Польщі двоє чоловіків отримали поранення внаслідок розриву снаряда часів Другої світової війни, який один із них приніс додому.

А 14 жовтня в італійській провінції Верона стався потужний вибух у будинку, внаслідок якого загинули троє карабінерів. Після цього правоохоронці заарештували жінку та чоловіка. Іншого розшукували після того, як він втік з місця події.