Польща: чоловік приніс снаряд часів Другої світової додому, де він і розірвався

У місті Глубчиця на південному заході Польщі двоє чоловіків отримали поранення внаслідок розриву снаряда часів Другої світової війни, який один із них приніс додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У вівторок рятувальні служби були викликані до багатоквартирного будинку в Глубчицях після вибуху на першому поверсі, внаслідок якого в одній із квартир вибило вікно.

У квартирі, де стався вибух, перебували двоє чоловіків і жінка, усі у стані алкогольного сп'яніння. Двоє чоловіків отримали поранення і були доставлені до лікарні, але їхньому життю нічого не загрожує.

Фото: поліція

За висновками поліції Глубчиць, причиною вибуху став снаряд часів Другої світової війни. 62-річний власник квартири зізнався, що знайшов його під час прогулянки лісом і приніс додому.

На місці події правоохоронці також виявили міну, яку було вилучено та доставлено на полігон, де її підірвали сапери. Під час операції тимчасово евакуювали 36 мешканців будинку.

На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Того ж дня у центрі Кракова перекрили вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.