В Італії стався вибух у будинку: загинули карабінери, є поранені

В італійській провінції Верона стався вибух у будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".

У фермерському будинку в італійському муніципалітеті Кастель-д'Аццано загинули троє карабінерів, а десяток солдатів і поліцейських зазнали поранень в результаті вибуху.

За попередніми даними, поліція втрутилася, щоб виселити людей з будинку, коли стався вибух.

Весь двоповерховий фермерський будинок обвалився, заблокувавши солдатів і офіцерів.

На місці також були пожежники, які негайно відреагували. Серед мешканців була поранена жінка: вважається, що саме вона спричинила вибух.

