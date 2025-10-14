В Італії стався вибух у будинку: загинули карабінери, є поранені
В італійській провінції Верона стався вибух у будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".
У фермерському будинку в італійському муніципалітеті Кастель-д'Аццано загинули троє карабінерів, а десяток солдатів і поліцейських зазнали поранень в результаті вибуху.
За попередніми даними, поліція втрутилася, щоб виселити людей з будинку, коли стався вибух.
Весь двоповерховий фермерський будинок обвалився, заблокувавши солдатів і офіцерів.
На місці також були пожежники, які негайно відреагували. Серед мешканців була поранена жінка: вважається, що саме вона спричинила вибух.
Напередодні у німецькій столиці стався вибух у житловому комплексі, внаслідок чого 13 людей доправили до лікарень.
7 жовтня у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру.
На місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.