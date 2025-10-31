В Германии произошел сильный взрыв на АЗС: есть пострадавшие

В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в городе Кастроп-Рауксель произошел сильный взрыв на одной из автозаправочных станций, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По словам представителя пожарной службы, взрыв произошел в цехе ремонтной мастерской для грузовых автомобилей. Вероятно, во время ремонтных работ загорелась и взорвалась автоцистерна.

Bild

Двое тяжелораненых получили помощь на месте происшествия и были подготовлены к транспортировке вертолетом в больницу. Еще два человека получили легкие травмы.

В прилегающих к месту взрыва районах власти посоветовали на всякий случай держать окна и двери закрытыми. Дым также распространяется над автомагистралью, поэтому водителям рекомендуется ехать медленнее.

Недавно в городе Глубчица на юго-западе Польши двое мужчин получили ранения в результате разрыва снаряда времен Второй мировой войны, который один из них принес домой.

А 14 октября в итальянской провинции Верона произошел мощный взрыв в доме, в результате которого погибли трое карабинеров. После этого правоохранители арестовали женщину и мужчину. Другого разыскивали после того, как он сбежал с места происшествия.