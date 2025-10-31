В МЗС Чехії нагадали російським "дипломатам", хто насправді підтримував фашизм

Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на черговий пропагандистський допис МЗС Росії зі звинуваченнями про "підтримку фашизму", спрямований проти Британії та підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В офіційному акаунті МЗС Росії в X з'явився допис з цитатами речниці відомства Марії Захарової, де вона каже про "незмінні цілі русофобів у Британії та їхні нелюдські методи" та звинувачує Лондон у "постачанні нацистам зброї", "спонсоруванні вбивств і тероризму" та "залякуванні цивільних".

Is your memory failing you, comrades? It is the Kremlin supporting fasists worldwide since 1939. pic.twitter.com/eLCSR09wmA – Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) October 31, 2025

На нього відреагували з офіційного акаунту МЗС Чехії.

"Можливо вас підводить пам’ять, товариші? Це Кремль підтримував фашистів по всьому світу з 1939 року", – прокоментували у дописі.

Наступним дописом нагадали про спільний парад у Бресті радянських військових і Вермахту після розправи над Польщею.

Нещодавно чеський уряд, який іде у відставку, оголосив, що Чехія збудує та подарує Україні сучасний супутник.

Тим часом чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") повідомила, що збір на українську ракету "Фламінго" закрили за два дні.

Нагадаємо, 30 вересня уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.