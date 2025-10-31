В МИД Чехии напомнили российским "дипломатам", кто на самом деле поддерживал фашизм

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на очередное пропагандистское сообщение МИД России с обвинениями в "поддержке фашизма", направленное против Великобритании и поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В официальном аккаунте МИД России в X появилось сообщение с цитатами пресс-секретаря ведомства Марии Захаровой, где она говорит о "неизменных целях русофобов в Британии и их бесчеловечных методах" и обвиняет Лондон в "поставках нацистам оружия", "спонсировании убийств и терроризма" и "запугивании гражданских".

Is your memory failing you, comrades? It is the Kremlin supporting fasists worldwide since 1939. pic.twitter.com/eLCSR09wmA – Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) October 31, 2025

На него отреагировали из официального аккаунта МИД Чехии.

"Возможно вас подводит память, товарищи? Это Кремль поддерживал фашистов по всему миру с 1939 года", – прокомментировали в посте.

Недавно чешское правительство, которое уходит в отставку, объявило, что Чехия построит и подарит Украине современный спутник.

Между тем чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") сообщила, что сбор на украинскую ракету "Фламинго" закрыли за два дня.

Напомним, 30 сентября правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации от Праги.