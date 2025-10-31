Прем'єрка Литви запевнила, що "жорстко" захищатиме своє небо

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не потерпить жодних порушень повітряного простору і має намір реагувати на кожне з них жорстко.

Про це вона сказала в інтерв’ю LSM, повідомляє "Європейська правда".

Ругінене також зазначила, що Литва вже використала всі дипломатичні канали, а Міністерство закордонних справ наразі працює над додатковими санкціями проти Білорусі.

"Вчора я чітко сказала, що це гібридна атака, і ми не можемо назвати її інакше, тому що ми бачимо цілеспрямований процес: коли вітер попутний і дме в бік аеропорту – раптово з'являються нові повітряні кулі, які успішно злітають, створюючи велику небезпеку для нашої авіації", – зазначила вона.

За словами литовської прем'єрки, в країні весь тиждень працюють кілька мобільних груп – поліція, прикордонники та армія, проводяться нічні чергування та інші заходи щодо захисту території країни.

"Ми досить жорстко реагуємо і заявляємо, що не потерпимо і будемо рішуче реагувати на будь-які порушення нашого повітряного простору… Ми хочемо об'єднати санкції проти Білорусі та Росії. І це питання ми передамо на розгляд Єврокомісії. Це стосується і закриття кордонів. Це точно такий превентивний захід, і ми сподіваємося, що він буде ефективний", – підкреслила Ругінене.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня аеропорт Вільнюса призупинив роботу через наближення повітряних куль.

Згодом стало відомо, що причиною закриття аеропорту були три метеозонди з контрабандою, що залетіли з території Білорусі; це вплинуло на 20 рейсів.

На цьому тлі президент Гітанас Науседа пообіцяв відповісти "всіма можливими заходами" на інциденти з метеокулями.