Премьер Литвы заверила, что будет "жестко" защищать свое небо

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не потерпит никаких нарушений воздушного пространства и намерена реагировать на каждое из них жестко.

Об этом она сказала в интервью LSM, сообщает "Европейская правда".

Ругинене также отметила, что Литва уже использовала все дипломатические каналы, а Министерство иностранных дел сейчас работает над дополнительными санкциями против Беларуси.

"Вчера я четко сказала, что это гибридная атака, и мы не можем назвать ее иначе, потому что мы видим целенаправленный процесс: когда ветер попутный и дует в сторону аэропорта – внезапно появляются новые воздушные шары, которые успешно взлетают, создавая большую опасность для нашей авиации", – отметила она.

По словам литовского премьера, в стране всю неделю работают несколько мобильных групп – полиция, пограничники и армия, проводятся ночные дежурства и другие мероприятия по защите территории страны.

"Мы достаточно жестко реагируем и заявляем, что не потерпим и будем решительно реагировать на любые нарушения нашего воздушного пространства... Мы хотим объединить санкции против Беларуси и России. И этот вопрос мы передадим на рассмотрение Еврокомиссии. Это касается и закрытия границ. Это точно такая же превентивная мера, и мы надеемся, что она будет эффективной", – подчеркнула Ругинене.

Напомним, вечером 30 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров.

Впоследствии стало известно, что причиной закрытия аэропорта были три метеозонда с контрабандой, залетевшие с территории Беларуси; это повлияло на 20 рейсов.

На этом фоне президент Гитанас Науседа пообещал ответить "всеми возможными мерами" на инциденты с метеозондами.