Лукашенко помріяв, як "смердюча Європа" платитиме Білорусі за повітря

Білоруський правитель Александр Лукашенко мріє, що одного дня Європа платитиме Білорусі чисте свіже повітря, яке утворюється від збережених в країні лісів і боліт.

Заяву самопроголошеного президента наводить БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Відвідуючи Березинський біосферний заповідник, Лукашенко наголосив на необхідності зберегти його.

"І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога", – сказав він.

Лукашенко бідкається, що вітер відносить чисте повітря до ЄС, а Білорусь за це коштів не отримує.

"Вони замість того, щоб платити, починають нас душити санкціями. Це мине. Вже минає. Думаю, недалекий той час, коли вони будуть за це платити нам", – помріяв він.

Нещодавно Лукашенко назвав "божевільною аферою" рішення Литви повністю закрити кордон з Білоруссю.

Тим часом речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт сказала, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 2025 року.