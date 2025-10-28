Речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт сказала, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це Ейсмонт сказала російським пропагандистам з ТАСС.

За словами Ейсмонт, "створення умов для розміщення "Орєшніка" в Республіці Білорусь закінчується".

"У грудні поточного року він буде поставлений на бойове чергування, тому всі розмови, бути чи не бути "Орєшніку", на цьому вичерпані", – додала речниця Александра Лукашенка.

Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала балістичну ракету проміжної дальності "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.

Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Москва передать Білорусі таку систему.

У вересні у Білорусі хвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань "Запад".