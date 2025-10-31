Лукашенко помечтал, как "вонючая Европа" будет платить Беларуси за воздух

Белорусский правитель Александр Лукашенко мечтает, что однажды Европа будет платить Беларуси за чистый свежий воздух, который образуется благодаря сохраненным в стране лесам и болотам.

Заявление самопровозглашенного президента приводит БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Посещая Березинский биосферный заповедник, Лукашенко подчеркнул необходимость его сохранения.

"И наступит время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога", – сказал он.

Лукашенко сетует, что ветер уносит чистый воздух в ЕС, а Беларусь за это средств не получает.

"Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам", – помечтал он.

Недавно Лукашенко назвал "безумной аферой" решение Литвы полностью закрыть границу с Беларусью.

Между тем пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт сказала, что российский ракетный комплекс "Орешник" заступит на боевое дежурство в Беларуси до конца 2025 года.