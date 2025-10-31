Зеленський: "Орєшнік" у Білорусі є загрозою для всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський сказав, що розміщення у Білорусі російської БРСД "Орєшнік" створює нові ризики для Європи, зокрема безпосередніх сусідів Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час публічної наради за присутності ЗМІ.

Він нагадав, що Росія мала можливість трьох пострілів БРСМ "Орєшнік", один з яких застосували по Дніпру у листопаді 2024 року, а ще один, як щойно публічно оголосили, був знищений внаслідок успішної спецоперації СБУ.

За інформацією українських служб, з тих трьох пострілів залишився один, а також могло бути виготовлено до трьох за цей рік і заплановано на кожен рік до шести.

Зеленський зазначив, що анонсоване розміщення "Орєшніка" у Білорусі створює нові загрози для Європи.

"У них радіус дії 5000 км, і є "мертва зона" біля 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо в Східній Європі, треба звернути на це увагу, і нашим балтійським колегам, та й всім. Треба звернути увагу на ці ризики", – наголосив він.

Також президент сказав, що буде передавати партнерам інформацію про 25 російських компаній, дотичних до цього проєкту, які досі не перебувають під західними санкціями.

Нагадаємо, у Лукашенка заявили, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 2025 року.

У вересні у Білорусі хвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань "Запад".