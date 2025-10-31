Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что размещение в Беларуси российской БРСД "Орешник" создает новые риски для Европы, в частности непосредственных соседей Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время публичного совещания в присутствии СМИ.

Он напомнил, что Россия имела возможность трех выстрелов БРСМ "Орешник", один из которых применили по Днепру в ноябре 2024 года, а еще один, как только что публично объявили, был уничтожен в результате успешной спецоперации СБУ.

По информации украинских служб, из тех трех выстрелов остался один, а также могло быть изготовлено до трех за этот год и запланировано на каждый год до шести.

Зеленский отметил, что анонсированное размещение "Орешника" в Беларуси создает новые угрозы для Европы.

"У них радиус действия 5000 км, и есть "мертвая зона" около 700 километров. То есть европейцам, особенно в Восточной Европе, надо обратить на это внимание, и нашим балтийским коллегам, да и всем. Надо обратить внимание на эти риски", – подчеркнул он.

Также президент сказал, что будет передавать партнерам информацию о 25 российских компаниях, имеющих отношение к этому проекту, которые до сих пор не находятся под западными санкциями.

Напомним, у Лукашенко заявили, что российский ракетный комплекс "Орешник" заступит на боевое дежурство в Беларуси до конца 2025 года.

В сентябре в Беларуси хвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений "Запад".