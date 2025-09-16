У Білорусі похвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань "Запад"

У Білорусі заявили, що під час спільних з Росією навчань "Запад 2025" відпрацювали у тому числі розгортання комплексу "Орєшнік".

Як повідомляє білоруське держагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда", про це заявив начальник Генштабу-перший заступник міністра оборони Білорусі Павел Муравейко.

Муравейко заявив, що під час навчань відпрацювали "усі поставлені завдання".

"Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання пересувного ракетного комплексу "Орєшнік". Ми багато застосовували безпілотники у різних варіантах", – заявив посадовець.

Він відзначив, що завдяки співпраці з росіянами, які мають свіжий бойовий досвід, білоруська армія отримує "найсучаснішу, найбільш досконалу інформацію".

Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала БРПД "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.

Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Москва передать Білорусі таку систему.

Нагадаємо, російсько-білоруські навчання "Запад" розпочалися наприкінці минулого тижня. За даними Міністерства оборони РФ, маневри проходять на території Росії та Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях з 12 по 16 вересня.

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", рішення про це ухвалили ще до провокації з російськими дронами. У Варшаві зауважили, що завершення навчань не означатиме автоматичного відкриття кордону.

Сейм Латвії також проголосував за повне закриття кордонів з Росією та Білоруссю на період маневрів.

У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".