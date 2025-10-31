Европол помог Украине и Молдове идентифицировать более 650 наемников российских ЧВК

Европол сообщил, что поддержал вторую фазу расследования, проведенного полицией Молдовы и Украины, в результате которого было идентифицировано 654 участника российских частных военных компаний "Вагнер" и „Редут", которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Европола, сообщает "Европейская правда".

Команда Европола по расследованию международных преступлений помогла украинским и молдавским правоохранителям идентифицировать подозреваемых в преступлениях, совершенных во время войны России против Украины.

Также Европейское подразделение по вопросам интернета (EU IRU) поддержало день мероприятий, посвященный установлению лиц, причастных к военным преступлениям.

В рамках расследования удалось идентифицировать 654 участника российских частных военных компаний "Вагнер" и "Редут", которые принимали участие в боевых действиях против Украины. Среди них – граждане Украины, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении и Боснии и Герцеговины.

По данным Европола, эти лица подозреваются в совершении военных преступлений, в частности актов сексуального насилия, казни военнопленных и убийств мирных жителей.

В результате операции 29 октября 2025 года в Молдове и Украине было проведено 70 обысков, изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, форма, шевроны с символикой ЧВК "Вагнер", а также электронное оборудование.

Правоохранители собрали видео– и фотоматериалы, свидетельствующие об участии граждан Украины и Молдовы в боевых действиях на территории Украины и Демократической Республики Конго в составе российских частных военных формирований.

В ходе расследования украинские правоохранители через защищенные каналы Европола передали другим странам данные о 280 иностранцах, подозреваемых в участии в боях на стороне России.

С начала следствия национальные органы обнаружили центры вербовки и подготовки наемников, задокументировали структуру командования и многочисленные военные преступления, в частности казни гражданских лиц, применение запрещенного оружия и атаки на украинские города.

Напомним, на этой неделе из Украины в Литву доставили бойца РФ, которого подозревают в военных преступлениях.

В начале сентября в Финляндии начали проверку в отношении бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.