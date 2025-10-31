У Сербії призупинено все залізничне сполучення через "мінування" всіх поїздів
У п’ятницю, 31 жовтня, по всій території Сербії призупинили пасажирські залізничні перевезення після того, як до залізничної компанії "Србијавоз" надійшов анонімний дзвінок про наявність вибухових пристроїв на всіх пасажирських поїздах в країні.
Про це повідомив сербський телерадіоканал РТС, пише "Європейська правда".
"Србијавоз" повідомив про отримання анонімного дзвінка з повідомленням про те, що на всіх поїздах, що слідують у всіх напрямках, встановлені вибухові пристрої.
Також у повідомленні йшлося, що на коліях також начебто розміщена вибухівка.
"Ми змушені призупинити рух всіх поїздів заради захисту життів пасажирів і машиністів", – заявили в компанії.
"Србијавоз" заявив про активну співпрацю з МВС Сербії з метою якнайшвидшого врегулювання ситуації.
Анонімний дзвінок надійшов напередодні річниці обвалення частини покрівлі на залізничному вокзалі в місті Новий Сад. Тоді загинули 14 осіб, ще двоє померли пізніше в лікарнях.
30 жовтня тисячі переважно молодих людей у Сербії у четвер вирушили з Белграда у дводенний марш, щоб у вихідні приєднатися до великого мітингу на півночі країни, присвяченого річниці трагічної катастрофи на залізничному вокзалі.
Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.
