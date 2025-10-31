В Сербии приостановлено все железнодорожное сообщение из-за "минирования" всех поездов

В пятницу, 31 октября, по всей территории Сербии приостановили пассажирские железнодорожные перевозки после того, как в железнодорожную компанию "Србијавоз" поступил анонимный звонок о наличии взрывных устройств на всех пассажирских поездах в стране.

Об этом сообщил сербский телерадиоканал РТС, пишет "Европейская правда".

"Србијавоз" сообщил о получении анонимного звонка с сообщением о том, что на всех поездах, следующих во всех направлениях, установлены взрывные устройства.

Также в сообщении говорилось, что на путях также якобы размещена взрывчатка.

"Мы вынуждены приостановить движение всех поездов ради защиты жизней пассажиров и машинистов", – заявили в компании.

"Србијавоз" заявил об активном сотрудничестве с МВД Сербии с целью скорейшего урегулирования ситуации.

Анонимный звонок поступил накануне годовщины обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад. Тогда погибли 14 человек, еще двое скончались позже в больницах.

30 октября тысячи преимущественно молодых людей в Сербии в четверг отправились из Белграда в двухдневный марш, чтобы в выходные присоединиться к большому митингу на севере страны, посвященному годовщине трагической катастрофы на железнодорожном вокзале.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

