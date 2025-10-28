Польща втратила 100 тисяч тварин внаслідок пташиного грипу

У Польщі в Ілавському повіті спалахнув пташиний грип, внаслідок чого птахофермам довелося знищити 100 тисяч птахів.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Птахоферми в Ілавському повіті на північному сході Польщі зіштовхнулися із серйозною кризою після виявлення трьох нових спалахів пташиного грипу.

Впродовж останніх днів в результаті заходів, вжитих ветеринарними службами, було знищено понад 100 тисяч птахів.

Як зазначається, було знищено понад 31 тисячу індиків та 72 тисячі бройлерів. Повіт є центром птахівництва в регіоні, тут працює понад 100 птахоферм та інкубаторіїв.

Навколо ферм, де було виявлено вірус, встановлено захисні зони.

Пташиний грип – це інфекційне захворювання, яке часто є смертельним для птахів і домашньої птиці, хоча воно не вважається небезпечним для людей.

В середині жовтня у Нідерландах через епідемію пташиного грипу встановили загальнонаціональну заборону для ферм випускати птицю з приміщень.

У Данії в жовтні оголосили, що через спалах пташиного грипу знищать 150 тисяч курей.

Нещодавно писали, що Німеччина внаслідок пташиного грипу втратила близько 400 тисяч тварин, збитки оцінюють в мільйони євро.