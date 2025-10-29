Перша німецька земля заборонила випускати птицю надвір через пташиний грип

У німецькій землі Саар через загрозу розповсюдження пташиного грипу власникам птиці заборонили випускати птахів надвір, що стало першим таким рішенням в країні.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Земельне Міністерство довкілля видало розпорядження про заборону випускати свійську птицю надвір для запобігання поширенню пташиного грипу. Птахів слід утримувати так, щоб вони не мали прямих чи непрямих контактів з дикими птахами, які можуть бути носіями.

Рішення стосується усієї птиці, що утримується в неволі, як великих компаній, так і домогосподарств. Усі ярмарки з птицею, виставки, тощо на цей період скасовуються.

У землі Саар підтверджено вже 11 випадків пташиного грипу.

Заборона набуває чинності з 30 жовтня і попередньо буде діяти чотири тижні. За порушення передбачені штрафи до 30 тисяч євро.

На постраждалих фермах у Німеччині вже знищили близько 400 тисяч птахів.

Від епідемії постраждали птахівники і в інших країнах Європи. У Нідерландах заборону випускати птицю надвір запровадили раніше цього місяця. У Польщі довелось знищити 100 тисяч свійських птахів.