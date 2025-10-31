В Германии забили более полумиллиона животных в результате птичьего гриппа

В Германии забили более полумиллиона животных в результате вспышки птичьего гриппа; болезнь продолжает распространяться по стране.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Птичий грипп распространился на птицефермы в десяти федеральных землях, где все животные были забиты, чтобы предотвратить распространение болезни.

По данным Института Фридриха Леффлера (FLI), с начала сентября на коммерческих птицефермах было зарегистрировано 48 вспышек птичьего гриппа.

Пресс-секретарь FLI подчеркнула, что эти цифры могут быстро вырасти из-за динамичного характера ситуации. Поэтому по всей Германии было вынужденно забито более 525 тысяч животных.

По состоянию на пятницу, 31 октября, наиболее пострадали фермы в Нижней Саксонии (17), Бранденбурге (8) и Мекленбурге-Передней Померании (6). Кроме того, пострадали фермы в Шлезвиг-Гольштайне (5), Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии (по 4).

Отметим, 29 октября в немецкой земле Саар из-за угрозы распространения птичьего гриппа владельцам запретили выпускать птиц на улицу, что стало первым таким решением в стране.

От эпидемии пострадали птицеводы и в других странах Европы. В Нидерландах запрет выпускать птицу на улицу ввели ранее в этом месяце. В Польше пришлось уничтожить 100 тысяч домашних птиц.