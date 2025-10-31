США: Китай помилився, погрожуючи обмежити експорт рідкісноземельних металів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай "зробив справжню помилку", погрожуючи припинити експорт рідкісноземельних металів.

Про це він сказав у коментарі Financial Times, пише "Європейська правда".

Виступаючи після зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї, Бессент сказав, що лідери США і Китаю досягли "рівноваги", але попередив, що Китай не зможе і надалі використовувати свої критично важливі мінерали як засіб примусу.

"Я не думаю, що вони зможуть це зробити зараз, тому що ми маємо компенсаційні заходи. Китай попередив усіх про небезпеку. Вони зробили справжню помилку. Одне діло – покласти пістолет на стіл. Інше діло – стріляти в повітря", – сказав він.

Американський міністр наголосив, що вплив Китаю на США в галузі рідкісноземельних копалин триватиме не більше 12-24 місяців.

Бессент зазначив, що лідери США та Китаю з "нетерпінням чекали на зустріч і просування вперед, а не на нестабільну ситуацію, в якій ми перебували з весни".

Він сказав, що за умовами однорічної угоди Китай погодився відкласти впровадження свого режиму щодо рідкісноземельних копалин, закупити великі обсяги американської сої та дозволити американським інвесторам взяти під контроль TikTok у США.

Як відомо, Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

У жовтні китайська влада вирішила запровадити обовʼязкове ліцензування експорту продукції, яка містить більше 0,1% рідкісноземельних мінералів. Після цього Трамп пригрозив "масовим підвищенням тарифів" на китайські товари.

30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".