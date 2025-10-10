Трамп погрожує Китаю новими тарифами через рідкісноземельні мінерали

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю пригрозив "масовим підвищенням тарифів" на китайські товари, щоб протидіяти новим експортним обмеженням, які Китай запровадив на свої рідкісноземельні мінерали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп сказав, що в Китаї "відбуваються дуже дивні речі", коментуючи рішення китайської влади запровадити обовʼязкове ліцензування експорту продукції, яка містить більше 0,1% рідкісноземельних мінералів.

"Це було справжньою несподіванкою не тільки для мене, але й для всіх лідерів вільного світу. Я мав зустрітися з президентом Сі через два тижні на саміті АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. – Ред.) у Південній Кореї, але тепер, здається, для цього немає підстав", – написав він.

Президент США також натякнув, що не вважає випадковим оголошення Китаю про своє рішення в той же день, коли стало відомо про прорив у мирному процесі між Ізраїлем і ХАМАС.

"Як президент США, я буду змушений фінансово протидіяти їхнім діям… Одним із варіантів, який ми зараз обговорюємо, є значне підвищення мит на китайські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів Америки. Є багато інших контрзаходів, які також розглядаються всерйоз", – написав Трамп.

Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

ЗМІ також дізнались, що адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до і з США.