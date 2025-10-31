США: Китай ошибся, угрожая ограничить экспорт редкоземельных металлов

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай "совершил настоящую ошибку", угрожая прекратить экспорт редкоземельных металлов.

Об этом он сказал в комментарии Financial Times, пишет "Европейская правда".

Выступая после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее, Бессент сказал, что лидеры США и Китая достигли "равновесия", но предупредил, что Китай не сможет и в дальнейшем использовать свои критически важные минералы как средство принуждения.

"Я не думаю, что они смогут это сделать сейчас, потому что у нас есть компенсационные меры. Китай предупредил всех об опасности. Они совершили настоящую ошибку. Одно дело – положить пистолет на стол. Другое дело – стрелять в воздух", – сказал он.

Американский министр подчеркнул, что влияние Китая на США в области редкоземельных ископаемых продлится не более 12-24 месяцев.

Бессент отметил, что лидеры США и Китая с "нетерпением ждали встречи и продвижения вперед, а не нестабильной ситуации, в которой мы находились с весны".

Он сказал, что по условиям годичного соглашения Китай согласился отложить введение своего режима в отношении редкоземельных полезных ископаемых, закупить большие объемы американской сои и позволить американским инвесторам взять под контроль TikTok в США.

Как известно, Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

В октябре китайские власти решили ввести обязательное лицензирование экспорта продукции, содержащей более 0,1% редкоземельных минералов. После этого Трамп пригрозил "массовым повышением тарифов" на китайские товары.

30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".