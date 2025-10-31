Проорбанівська медіагрупа купила головний таблоїд Угорщини напередодні виборів

Угорська медіагрупа Indamedia, 50% акцій якої належать проурядовому бізнесмену Міклошу Васілі, придбала у швейцарської медіагрупи Ringier найпопулярніший таблоїд Угорщини Blikk та низку інших видань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Угода, про яку обидві компанії оголосили в п'ятницю, укладена за кілька місяців до парламентських виборів, що відбудуться в квітні, на яких прем'єр-міністр Віктор Орбан зіткнеться з викликом з боку нової правоцентристської опозиційної партії "Тиса".

"Завдяки угоді з Ringier Hungary група отримує успішну медіакомпанію, розміром схожу на Indamedia, з сильними ринковими позиціями та успішними брендами, які відіграють визначальну роль в угорському медіапросторі", – сказав співвласник та генеральний директор Indamedia Габор Зіглер.

Зіглер володіє 50% Indamedia, а інша половина належить Васілі.

Васілі, який є головою і генеральним директором проурядового приватного каналу TV2, нещодавно приєднався до однієї з цифрових платформ, створених Орбаном на початку цього року, коли він активізував свою політичну кампанію.

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у своїй заяві розкритикував угоду з Ringier Hungary, яка, на його думку, є спробою Орбана закріпити свій контроль над угорськими ЗМІ.

"Орбан та його союзники так бояться програшу на виборах, що навіть не намагаються підтримувати видимість", – написав він у Facebook.

За понад 15 років правління Орбана державні ЗМІ Угорщини перейшли під повний контроль уряду, а кілька приватних ЗМІ були закриті або перейшли до власників, лояльних до уряду.

ЄС і продемократичні групи давно звинувачують уряд Орбана в обмеженні свободи ЗМІ та інших свобод, що той заперечує.

Indamedia вже володіє 18 онлайн-виданнями та платформами, включаючи провідне інформаційне агентство Index.hu.

