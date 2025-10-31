Проорбановская медиагруппа купила главный таблоид Венгрии накануне выборов

Венгерская медиагруппа Indamedia, 50% акций которой принадлежат проправительственному бизнесмену Миклошу Васили, приобрела у швейцарской медиагруппы Ringier самый популярный таблоид Венгрии Blikk и ряд других изданий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сделка, о которой обе компании объявили в пятницу, заключена за несколько месяцев до парламентских выборов, которые состоятся в апреле, на которых премьер-министр Виктор Орбан столкнется с вызовом со стороны новой правоцентристской оппозиционной партии "Тиса".

"Благодаря соглашению с Ringier Hungary группа получает успешную медиакомпанию, по размеру схожую с Indamedia, с сильными рыночными позициями и успешными брендами, которые играют определяющую роль в венгерском медиапространстве", – сказал совладелец и генеральный директор Indamedia Габор Зиглер.

Зиглер владеет 50% Indamedia, а другая половина принадлежит Васили.

Васили, который является председателем и генеральным директором проправительственного частного канала TV2, недавно присоединился к одной из цифровых платформ, созданных Орбаном в начале этого года, когда он активизировал свою политическую кампанию.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр в своем заявлении раскритиковал сделку с Ringier Hungary, которая, по его мнению, является попыткой Орбана закрепить свой контроль над венгерскими СМИ.

"Орбан и его союзники так боятся проигрыша на выборах, что даже не пытаются поддерживать видимость", – написал он в Facebook.

За более чем 15 лет правления Орбана государственные СМИ Венгрии перешли под полный контроль правительства, а несколько частных СМИ были закрыты или перешли к владельцам, лояльным к правительству.

ЕС и продемократические группы давно обвиняют правительство Орбана в ограничении свободы СМИ и других свобод, что тот отрицает.

Indamedia уже владеет 18 онлайн-изданиями и платформами, включая ведущее информационное агентство Index.hu.

