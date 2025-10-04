Мерц пообіцяв "жорсткіший підхід" до ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що консервативна партія ХДС застосовуватиме "жорсткіший підхід" до ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні напруженого виборчого року.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Мерц, ХДС буде "набагато сильніше взаємодіяти з "АдН" по суті", оскільки "ігнорувати їх більше не можна".

Мета, за словами Мерца, полягає в тому, щоб підкреслити відмінності.

"Що загрожує нашій країні, якщо "АдН" набере сили – або навіть, можливо, отримає посаду прем'єр-міністра в такій федеральній землі, як Саксонія-Ангальт? Це те, що ми повинні пояснити громадянам", – сказав він.

У вересні наступного року в Саксонії-Ангальт відбудуться державні вибори, і за результатами поточних опитувань, "АдН" значно випереджає інші партії.

"Існують серйозні розбіжності, в тому числі в нашому розумінні демократії і в тому, як ми поводимося один з одним", – сказав Мерц про відносини між його партією і "АдН".

"І я буду вести ХДС саме в цьому напрямку: щоб ми вели предметні дебати – набагато чіткіші, набагато гостріші, ніж ми це робили до цього часу".

За його словами, ця тема буде обговорюватися на стратегічному засіданні ХДС через два тижні.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

