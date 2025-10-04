Мерц пообещал "более жесткий подход" к ультраправой "Альтернативе для Германии"

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что консервативная партия ХДС будет применять "более жесткий подход" к ультраправой "Альтернативе для Германии" накануне напряженного избирательного года.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Мерц, ХДС будет "гораздо сильнее взаимодействовать с „АдГ" по сути", поскольку "игнорировать их больше нельзя".

Цель, по словам Мерца, заключается в том, чтобы подчеркнуть различия.

"Что грозит нашей стране, если "АдГ" наберет силы – или даже, возможно, получит пост премьер-министра в такой федеральной земле, как Саксония-Анхальт? Это то, что мы должны объяснить гражданам", – сказал он.

В сентябре следующего года в Саксонии-Анхальт состоятся государственные выборы, и по результатам текущих опросов, "АдН" значительно опережает другие партии.

"Существуют серьезные разногласия, в том числе в нашем понимании демократии и в том, как мы обращаемся друг с другом", – сказал Мерц об отношениях между его партией и "АдГ".

"И я буду вести ХДС именно в этом направлении: чтобы мы вели предметные дебаты – гораздо более четкие, гораздо более острые, чем мы это делали до сих пор".

По его словам, эта тема будет обсуждаться на стратегическом заседании ХДС через две недели.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия оспаривает это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

