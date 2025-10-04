В МЗС України закликали Європу серйозніше поставитись до загроз від Росії
Європа повинна "серйозно поставитися" до екзистенціальної загрози, що виходить від Росії, заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.
Кислиця попередив, що кремлівський правитель Владімір Путін буде "ескалювати ескалацію" без рішучої реакції Європи і США.
За словами заступника глави МЗС, Кремль уже перебуває у стані війни з Європою.
Він сказав, що нещодавні вторгнення російських дронів у кілька країн ЄС були добре розраховані і були спробою "зрушити червоні лінії".
"Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він вважає своєю надсилою", – сказав Кислиця.
Він додав, що нерозумні дії господаря Кремля ризикують викликати ворожість Білого дому, який, схоже, охолов до нього.
На думку Кислиці, європейські лідери в цілому прокинулися від загрози, але додав, що багато інших – в тому числі експерти і професіонали в Західній Європі – ще не усвідомили її.
За його словами, для поширення інформації перед обличчям безжального і "недобросовісного супротивника" необхідна більша просвітницька робота.
"Багато політиків все ще мислять шаблонами та алгоритмами минулого століття... У 21 столітті не потрібні танки, щоб поставити технологічно розвинені країни на коліна. Кібервійна – це реальність. Гаубиці не потрібні, щоб паралізувати банківську систему. Розумно використовуючи дрони, ви можете досягти своїх цілей краще, ніж за допомогою ядерної бомби", – сказав Кислиця.
Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон заявили про загрозу для ліберальних демократій як ззовні, так і зсередини.
Президент Франції Емманюель Макрон раніше заявив, що для європейців було б наївністю не визнати наявність "таємної армії" ботів Росії, які маніпулюють і прагнуть зруйнувати західні демократії зсередини.
Нагадаємо, після вторгнення російських дронів у Польщу прем'єр-міністр Дональд Туск підкреслив у соціальних мережах, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.