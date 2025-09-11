Туск застеріг від поширення російської пропаганди на тлі інциденту з дронами РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив у соціальних мережах, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.

Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Поширення російської пропаганди та дезінформації в сьогоднішній ситуації є дією на шкоду польській державі, спрямованою безпосередньо на безпеку Вітчизни та громадян. Дурість, не кажучи вже про політичні погляди, не повинна розглядатися як пом'якшувальна обставина", – написав Туск у четвер вранці.

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський також закликав не використовувати атаку російських дронів для поділу суспільства і назвав тих, хто це робить корисними ідіотами Кремля.

Військові закликають виважено підходити до будь-якої інформації, що з'являється в інтернеті. "Будьте спокійні, але обізнані. Остерігайтеся дезінформації! Після безпрецедентної атаки безпілотника над Польщею ми спостерігаємо зростання дезінформації в інтернеті – повторювані коментарі, фейкові акаунти і наративи, які підривають ефективність польської оборони і операцій НАТО", – зазначив генштаб ЗС Польщі.

Про поширення дезінформації російськими та білоруськими службами повідомив у середу, серед інших, віцепрем'єр, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

"Кількість дезінформації в інтернеті постійно зростає. За цією організованою акцією стоять Російська Федерація та білоруські служби. Це робиться для просування російського наративу про те, хто, чому і як призвів до того, що безпілотники опинилися на польській території", – сказав Гавковський.

Він підкреслив, що дезінформаційна діяльність російських і білоруських служб має на меті перекласти відповідальність за порушення польського повітряного простору на українську сторону і дискредитувати дії польських військових і служб безпеки.

Про дезінформацію в середу говорив також віцепрем'єр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

"Я хотів би підкреслити, що ні Польща, ні НАТО не будуть залякані. Те, що поляки пережили минулої ночі, в набагато більшому, трагічнішому масштабі, переживають майже щоночі наші українські сусіди. Пам'ятаймо про це, виявляймо солідарність з Україною, не повторюймо російську дезінформацію", – сказав він.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.

