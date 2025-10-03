Мерц і Макрон в унісон попередили про загрозу для ліберальних демократій

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон заявили про загрозу для ліберальних демократій як ззовні, так і зсередини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи на заході з нагоди 35-ї річниці возз'єднання, обидва лідери попередили, що Європа повинна бути готовою витримати масштабні політичні та економічні зміни в усьому світі.

"Центри сили у світі зміщуються до такої міри, якої не було з часів закінчення холодної війни", – сказав Мерц.

"Вісь автократичних держав, яка кидає виклик ліберальному порядку в усьому світі, кидає прямий виклик західним демократіям. Саме тому ми повинні відновити здатність захищати нашу свободу", – заявив він.

Мерц зазначив, що "сяйво того, що ми на Заході називаємо ліберальною демократією, помітно зменшується", додавши: "Більше не є даністю, що світ буде орієнтуватися на нас, що він буде слідувати нашим цінностям ліберальної демократії".

"Нові альянси автократій формуються проти нас і атакують ліберальну демократію як спосіб життя", – сказав Мерц.

Нещодавні глобальні потрясіння вразили Німеччину з особливою силою. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та ерозія трансатлантичного альянсу змусили лідерів країни масово інвестувати у відновлення відносно слабкої німецької армії. Енергетичний шок, який супроводжував вторгнення в Україну, і тарифні війни президента США Дональда Трампа особливо сильно вдарили по німецькій промисловості.

Але і Макрон, виступаючи після Мерца, повторив частину послання канцлера, стверджуючи, що Європа переживає "виродження демократії" через атаки на різних фронтах – в тому числі зсередини.

"Нам також загрожують ззовні. Але ми не повинні бути наївними. Зсередини ми обертаємося проти самих себе, ми сумніваємося у власній демократії", – сказав він. "Ми бачимо звідусіль, що щось відбувається з нашою демократичною тканиною. Демократичні дебати перетворюються на дебати ненависті", – додав французький президент.

За словами Макрона, значною мірою ця деградація пов'язана з онлайн-дискурсом на платформах, контрольованих американськими та китайськими фірмами.

"Ми були винні ... в тому, що віддали наш публічний демократичний простір соціальним мережам, що належать великим американським підприємцям і китайським фірмам, інтереси яких зовсім не полягають у виживанні та належному функціонуванні нашої демократії", – сказав Макрон.

Обидва лідери заявили, що Європа повинна нарощувати свою економічну конкурентоспроможність, щоб мати м'язи для протистояння викликам світу, що швидко змінюється.

"Глобальний економічний порядок переписується, він перебудовується. Егоїзм знову стає більш помітним. І, можливо, саме тому ми стали економічно слабшими, і саме тому соціальні обіцянки, які ми дали один одному, сьогодні набагато важче виконати, ніж раніше", – сказав Мерц.

Мерц закликав Європу "протистояти новій хвилі протекціонізму в світі", просуваючи вперед нові правила торгівлі та шукаючи нові ринки."Європа повинна переорієнтуватися на свою економічну конкурентоспроможність", – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше заявив, що для європейців було б наївністю не визнати наявність "таємної армії" ботів Росії, які маніпулюють і прагнуть зруйнувати західні демократії зсередини.

Нагадаємо, після вторгнення російських дронів у Польщу прем'єр-міністр Дональд Туск підкреслив у соціальних мережах, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.