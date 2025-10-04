В МИД Украины призвали Европу серьезнее отнестись к угрозам от России

Европа должна "серьезно отнестись" к экзистенциальной угрозе, исходящей от России, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

Кислица предупредил, что кремлевский правитель Владимир Путин будет "эскалировать эскалацию" без решительной реакции Европы и США.

По словам заместителя главы МИД, Кремль уже находится в состоянии войны с Европой.

Он сказал, что недавние вторжения российских дронов в несколько стран ЕС были хорошо рассчитаны и были попыткой "сдвинуть красные линии".

"Я уверен, что Путин получает эмоциональное, если не физическое удовольствие, унижая Запад, демонстрируя то, что он считает своей сверхсилой", – сказал Кислица.

Он добавил, что неразумные действия хозяина Кремля рискуют вызвать враждебность Белого дома, который, похоже, охладел к нему.

По мнению Кислицы, европейские лидеры в целом проснулись от угрозы, но добавил, что многие другие – в том числе эксперты и профессионалы в Западной Европе – еще не осознали ее.

По его словам, для распространения информации перед лицом безжалостного и "недобросовестного противника" необходима большая просветительская работа.

"Многие политики все еще мыслят шаблонами и алгоритмами прошлого века... В 21 веке не нужны танки, чтобы поставить технологически развитые страны на колени. Кибервойна – это реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему. Разумно используя дроны, вы можете достичь своих целей лучше, чем с помощью ядерной бомбы", – сказал Кислица.

Как известно, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили об угрозе для либеральных демократий как извне, так и изнутри.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что для европейцев было бы наивностью не признать наличие "тайной армии" ботов России, которые манипулируют и стремятся разрушить западные демократии изнутри.

Напомним, после вторжения российских дронов в Польшу премьер-министр Дональд Туск подчеркнул в социальных сетях, что распространение российской пропаганды и дезинформации является действием во вред польскому государству.