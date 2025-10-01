Макрон попередив про "таємну армію" ботів РФ, які роз'їдають західні демократії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для європейців було б наївністю не визнати наявність "таємної армії" ботів Росії, які маніпулюють і прагнуть зруйнувати західні демократії зсередини.

Про це він сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

Макрон зазначив, що на Заході довгий час недооцінювали Росію.

"Росія може бути економічно набагато слабшою за Європу, її населення скорочується, а промисловість не є інноваційною. Але вона виробляє набагато більше зброї, і швидшими темпами. Ми недооцінили загрозу", – заявив він.

Французький президент повторив свою тезу про те, що Європа перебуває в перманентному стані конфронтації.

"Поряд з тероризмом, Росія є найбільшою структурною загрозою для європейців. Вона ставить під загрозу нашу колективну безпеку через втручання у наші виборчі кампанії, кібератаки, вбивства опозиційних діячів та міграційні потоки, які використовуються як важелі впливу. Росія випробовує нашу протиповітряну оборону і змінила свою ядерну доктрину", – перерахував він.

Макрон також зазначив, що на Заході недооцінили ступінь впливу росіян на громадську думку, через поширення неправди.

"Наші відкриті суспільства вразливі до інформаційної війни. Ми будемо наївними, якщо не визнаємо, що російська таємна армія поширюється в наших демократіях. Вона складається з цих маленьких, безликих воїнів, яких називають цифровими ботами. Вони маніпулюють демократією у Франції, Німеччині та Європі", – зазначив президент Франції.

Нагадаємо, після вторгнення російських дронів у Польщу прем'єр-міністр Дональд Туск підкреслив у соціальних мережах, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.