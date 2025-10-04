У президента Литви відреагували на скандал з міністром, який не міг сказати, чий Крим

В Офісі президента Литви Гітанаса Науседи прокоментували скандал з міністром культури Ігнотасом Адомавічюсом, який відмовився говорити, чий Крим, а згодом подав у відставку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник Науседи Томас Бержинскас, якого цитує Delfi.

За словами Бержинскаса, Науседа вважає, що визнання своїх помилок та їхнє виправлення – правильне рішення. Це також сприяє зняттю напруги в суспільстві.

"Визнати свої помилки та їх виправити – єдино правильне рішення, яке може зменшити розкол і напругу в суспільстві. Відставка міністра – саме такий крок", – сказав він.

Бержинскас додав, що президент сподівається, що під час відбору нових кандидатів на посаду міністра культури очільниця уряду врахує ситуацію, що склалася.

Як відомо, у пʼятницю на запитання журналістки lrytas.lt Адомавічюс не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив ту в провокації.

Згодом за наполяганням прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене Адомавічюс оголосив про відставку.

Після відставки Адомавічюс таки зміг відповісти на питання про приналежність Криму.