Міністр культури Литви не зміг відповісти, чий Крим

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс від ультраправої партії "Зоря Німану" заявив, що запитання про приналежність Криму є провокаційним, та не став давати на нього відповідь.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.

Журналістка видання lrytas.lt спробувала довідатись позицію міністра щодо приналежності українського Криму.

"Це провокаційні питання, давайте навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про Міністерство культури", – відповів Адомавічюс після паузи, що виникла після питання, кому належить Крим.

"Давайте не грати в ці ігри. Розумієте, потрібно... Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях", – продовжив міністр не відповідати на поставлене запитання.

Довгою паузою він також зустрів питання про те, що для нього як для людини і політика означала б перемога України.

"Напевно, найкраще це знають самі українці – що для них є перемогою. Не ми. Ми не можемо зрозуміти їх так глибоко, як вони самі бачать ситуацію. Так само, як ми, Литва, усвідомили свою перемогу, коли вийшли з окупації, з-під гніту і стали вільними, так і вони повинні самі визначити свою перемогу. Це їхній шлях. Кожен повинен пройти свій шлях. Ми можемо лише допомогти, підтримати", – сказав Адомавічюс.

Одним з перших закордонних візитів міністра стане поїздка в Україну.

Нагадаємо, в останні дні у Литві пройшли протести проти призначення Адомавічюса, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", на посаду міністра культури. Зокрема, лунали питання про компетентність політика, а також критика з приводу заяв міністра після зустрічі з президентом.

Опозиція у Сеймі просить прем’єрку Інгу Ругінене пояснити рішення щодо надання посади Адомавічюсу.

На 5 жовтня планується попереджувальний страйк культурно-мистецької галузі.