У президента Литвы отреагировали на скандал с министром, который не мог сказать, чей Крым

В Офисе президента Литвы Гитанаса Науседы прокомментировали скандал с министром культуры Игнотасом Адомавичюсом, который отказался говорить, чей Крым, а впоследствии подал в отставку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник Науседы Томас Бержинскас, которого цитирует Delfi.

По словам Бержинскаса, Науседа считает, что признание своих ошибок и их исправление – правильное решение. Это также способствует снятию напряжения в обществе.

"Признать свои ошибки и их исправить – единственно правильное решение, которое может уменьшить раскол и напряжение в обществе. Отставка министра – именно такой шаг", – сказал он.

Бержинскас добавил, что президент надеется, что во время отбора новых кандидатов на должность министра культуры руководительница правительства учтет сложившуюся ситуацию.

Как известно, в пятницу на вопрос журналистки lrytas.lt Адомавичюс не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.

Впоследствии по настоянию премьер-министра Литвы Инги Ругиненэ Адомавичюс объявил об отставке.

После отставки Адомавичюс таки смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.