Міністр культури Литви після відставки зміг відповісти, чий Крим

Ігнотас Адомавічюс, який у пʼятницю подав у відставку з посади міністра культури Литви через відмову говорити, чий Крим, таки зміг дати конкретну відповідь на це питання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Раніше у пʼятницю на запитання журналістки lrytas.lt Адомавічюс не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив ту в провокації.

Після розголосу урядова коаліція закликала його подати у відставку з посади міністра культури Литви, що він і зробив.

Під час зустрічі з журналістами після цього Адомавічюсу знову поставили питання про те, чий Крим. Цього разу він сказав, що України. "Але він, на жаль, окупований", – додав ексміністр.

На запитання, чому він відразу не відповів на це запитання, Адомавічюс сказав, що "треба правильно ставити запитання".

На уточнення, чи винна тоді журналістка lrytas.lt в тому, що він не відповів на запитання раніше, ексміністр культури Литви сказав: "Так".

Раніше в Литві пройшли протести проти призначення Адомавічюса, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", на посаду міністра культури. Зокрема, лунали питання про компетентність політика.

На 5 жовтня планується попереджувальний страйк культурно-мистецької галузі, який не скасували і після відставки Адомавічюса.