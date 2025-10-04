У Нідерландах через шторм скасували десятки рейсів в аеропорту Амстердама

У Нідерландах через наближення шторму Емі скасували десятки рейсів в амстердамському аеропорту Схіпхол.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Королівський метеорологічний інститут Нідерландів (KNMI) випустив попередження про шторм Емі з поривами вітру, що можуть сягати 90 км/год уздовж узбережжя Нідерландів і до 75 км/год у внутрішніх районах.

Кілька інших рейсів в аеропорту Схіпхол, одному з найбільш завантажених аеропортів Європи, були затримані через суворі погодні умови.

Більшість скасованих рейсів виконувала авіакомпанія KLM, яка також попередила на своєму вебсайті, що подальші затримки або скасування можуть вплинути на недільні рейси, оскільки шторм триває.

Нагадаємо, 30 вересня сильні зливи накрили Балеарські острови Іспанії, затопивши дороги, перервавши роботу громадського транспорту і змусивши владу тримати школярів у класах заради їхньої безпеки.

Останніми роками Іспанія стикається з дедалі частішими екстремальними погодними явищами, які вчені пов'язують зі зміною клімату.

У жовтні минулого року зливи спричинили одне з найсмертоносніших і найдорожчих стихійних лих в іспанській історії, в результаті якого загинуло близько 232 осіб.