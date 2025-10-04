В Нидерландах из-за шторма отменили десятки рейсов в аэропорту Амстердама

В Нидерландах из-за приближения шторма Эми отменили десятки рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) выпустил предупреждение о шторме Эми с порывами ветра, которые могут достигать 90 км/ч вдоль побережья Нидерландов и до 75 км/ч во внутренних районах.

Несколько других рейсов в аэропорту Схипхол, одном из самых загруженных аэропортов Европы, были задержаны из-за суровых погодных условий.

Большинство отмененных рейсов выполняла авиакомпания KLM, которая также предупредила на своем вебсайте, что дальнейшие задержки или отмены могут повлиять на воскресные рейсы, поскольку шторм продолжается.

Напомним, 30 сентября сильные ливни накрыли Балеарские острова Испании, затопив дороги, прервав работу общественного транспорта и заставив власти держать школьников в классах ради их безопасности.

В последние годы Испания сталкивается с участившимися экстремальными погодными явлениями, которые ученые связывают с изменением климата.

В октябре прошлого года ливни вызвали одно из самых смертоносных и дорогих стихийных бедствий в испанской истории, в результате которого погибло около 232 человек.