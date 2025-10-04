Президент Литви підписав указ про звільнення скандального міністра культури
Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса, який відмовився говорити, чий Крим.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Обов’язки міністерки культури тимчасово виконуватиме міністерка освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.
Як зазначено, після призначення Адомавічюса новим міністром культури, здійнялася хвиля обурення: лунали запитання про компетентність політика, а також критика з приводу заяв міністра.
Зокрема, у пʼятницю на запитання журналістки lrytas.lt Адомавічюс не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив ту в провокації.
Згодом за наполяганням прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене Адомавічюс оголосив про відставку.
Після відставки Адомавічюс таки зміг відповісти на питання про приналежність Криму.