У Франції авіадиспетчери скасували масштабний триденний страйк

Головна профспілка авіадиспетчерів Франції скасувала триденний страйк, запланований на 7 жовтня.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Середи причин такого рішення профспілка назвала, зокрема, ухвалене у п’ятницю рішення прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню не застосовувати спецпроцедуру для обходу голосування в парламенті щодо законопроєкту про бюджет на 2026 рік.

Профспілка також заявила, що було досягнуто деяких угод, але не надала більш детальної інформації.

Серед вимог профспілки було підвищення заробітної плати з урахуванням інфляції.

Очікувалось, що страйк французьких авіадиспетчерів вплине на тисячі рейсів.

Зокрема, в авіакомпанії Ryanair прогнозували, що протягом перших двох днів страйку може бути скасовано до 600 рейсів. EasyJet також очікувала значних перебоїв.

Нагадаємо, у четвер десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці французьких міст, відгукнувшись на заклик профспілок, які виступають проти планів різкого скорочення видатків у бюджеті на наступний рік.